Drie nieuwe besmettingen in rusthuis Ter Berken, één medewerker Sint-Henricus positief Charlotte Degezelle

24 april 2020

11u44 0 Roeselare In Ter Berken in Roeselare zijn eind vorige week alle bewoners en medewerkers getest op Covid-19. De resultaten zijn hoopgevend. In Sint-Henricus blijkt na het testen één medewerker positief.

Eind vorige week liet Motena nog weten dat 25 procent van de bewoners van Ter Berken besmet was met corona. Het rusthuis nam daarop tests af bij iedereen. “Uit de resultaten bleken één extra bewoner en twee medewerkers besmet”, weet voorzitter Bart Wenes van Motena. “Dit is een positief en hoopgevend resultaat. Alle besmette bewoners worden op een aparte afdeling opgevangen.”

Sint-Henricus en De Waterdam kregen van de overheid testkits om alle medewerkers te testen. “Deze rusthuizen zijn vrij van besmettingen bij bewoners en via het testen van de medewerkers willen we vermijden dat het virus toch wordt binnengebracht”, legt Wenes uit. “In Sint-Henricus werd één besmetting vastgesteld bij een medewerker. Deze vertoont geen symptomen, maar blijft zeker tot en met zeven dagen na de test thuis. De resultaten van de tests in De Waterdam hebben we nog niet ontvangen.”

Ondertussen zijn in de rusthuizen van Motena ook opnieuw een aantal medewerkers aan het werk die genezen zijn.”Over het algemeen blijft de situatie op vlak van besmettingen stabiel. Op 22 april werd de eerste projectgroep opgestart om voorbereidingen te treffen voor de versoepelingen van de maatregelen. Vanaf mei zal onze poetsdienst weer normaal werken. Nieuwe aanvragen zijn dus ook weer welkom.” Aanvragen kunnen zoals altijd gebeuren via thuiszorg@motena.be of op 051/80.60.50.