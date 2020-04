Drie mondmaskers voor iedere Roeselarenaar Charlotte Degezelle

29 april 2020

Elke Roeselarenaar zal, op basis van de huidige informatie die het stadsbestuur heeft, drie mondmaskers en twee herwasbare filters krijgen. Het gaat om het herbruikbaar mondmasker en twee wasbare filters beloofd door de federale overheid en mondmaskers die de stad bestelde via een groepsaankoop door de Midwestregio. De stad stelt alles in het werk opdat de mondmaskers zo snel mogelijk tot bij de inwoners geraken. Van zodra er geleverd wordt bij de Stad, en een eerste levering wordt verwacht in de eerste twee weken van mei, zal een team van 270 stadsmedewerkers in gang schieten om pakketjes mondmaskers per gezin samen te stellen en aan huis te leveren. Omdat de levering van de mondmaskers gespreid kan gebeuren, is het ook mogelijk dat de bedeling ervan gefaseerd zal zijn. Samen met de mondmaskers, volgens het aantal inwonende gezinsleden, krijg je een brief in de bus met tips over het correct gebruik ervan. Uiteraard kunnen de mensen die willen ondertussen ook al aan de slag met naald en draad om stoffen mondmaskers te maken voor zichzelf, familie of vrienden. Een goede handleiding daarvoor vind je op de website http://www.maakjemondmasker.be. Wie mondmaskers wil maken voor iemand anders, of wie iemand zoekt die dat voor hem of haar kan doen: het platform RSL Helpt brengt vraag en aanbod met mekaar in contact.