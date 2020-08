Drie maanden verkeershinder in Honzebroekstraat voor uitbreiding warmtenet Charlotte Degezelle

24 augustus 2020

18u03 4 Roeselare In de Honzebroekstraat starten op 31 augustus werken voor de uitbreiding van het warmtenet. Deze werken, die kaderen binnen de grootschalige opfrissingsoperatie van de Godelievewijk, zullen tot eind november verkeershinder veroorzaken, maar wekken nu al wrevel op in de buurt. Schepen van Openbare Werken Griet Coppé (CD&V) verzekert dat de stad alles op alles zet op vlak van communicatie, maar dat ook zij afhankelijk zijn van input van derden.

Om de duizend nieuwe woningen van het Roobaertpark te kunnen aansluiten op het warmtenet moeten enkele straten van de Godelievewijk opengebroken worden. Op 31 augustus starten die werken in de Honzebroekstraat. “Die werken gebeuren in vier fases”, wet schepen van Openbare Werken Griet Coppé (CD&V). “Zo houden we de wijk bereikbaar en kunnen we de werken veilig laten verlopen. Automobilisten zullen een omleiding moeten volgen, maar te voet of met de fiets aan de hand kun je wel langs de werfzone passeren.”

Vier fases

De eerste twee weken van september wordt gewerkt in de Honzebroekstraat vanaf de Biezen- tot aan de Lakenstraat. Op het kruispunt van de Honzebroek- en de Biezenstraat is er een tijdelijke onderbreking met eenrichtingsverkeer. Het verkeer komende vanuit de Honzebroekstraat kan alleen linksaf richting Biezenstraat. De Honzebroekstraat bereik je via de Hoogleedsesteenweg en de Beekstraat. Vermoedelijk op 14 september wordt de tweede fase aangesneden en werkt men twee weken vanaf de Lakenstraat tot Biezenhof A. Dit deel van de Honzebroekstraat wordt in beide richtingen afgesloten. Op 28 september snijdt men het stuk Honzenbroekstraat tussen Biezenhof A en de Lijnwaadstraat aan. Gedurende twee weken wordt die zone van de Honzebroekstraat afgesloten en moeten automobilisten ook een omleiding volgen. Van 14 tot eind oktober tot slot wordt de Honzebroekstraat vanaf de Lijnwaadstraat tot aan de Jacobus Vermanderstraat afgesloten voor de aanleg van het warmtenet en wordt het verkeer omgeleid.

Onvrede

Nog voor de eerste spade in de grond zit, heerst er nu al onvrede bij de bewoners. Zij vinden dat de stad hen te laat geïnformeerd heeft over de werken. “Volgens eerdere info zouden de werken pas in 2021 starten, na een infovergadering. Nu horen we dat de werken al op 31 augustus starten”, zeggen buurtbewoonsters Annelies Descamps en Kathleen Defoort. “Maar tot nu toe hebben we nog geen informatie gekregen over de concrete plannen, de bereikbaarheid en de omleidingen. Zeker voor zelfstandigen zal dit - na de lockdown - vermoedelijk de doodsteek zijn voor hun zaak.”

Communicatie

“Nooit eerder hebben we op vlak van communicatie zoveel inspanningen gedaan als voor het project Godelieve Leeft!”, reageert schepen Coppé. “Er zijn in het verleden al verschillende bewonersvergaderingen geweest en er is zelfs een website met alle mogelijk info. Maar ook wij zijn afhankelijk van derden. Als er last minute wijzigingen komen in de planning van de aannemer kan het dat de tijd tussen de communicatie en de start van de uitvoering vrij beperkt is. Wij kregen op 17 augustus de bevestigde planning van de aannemer van Fluvius. Daarop hebben we onmiddellijk een bewonersbrief opgemaakt, die vandaag (maandag, nvdr) bedeeld is in de Honzebroekstraat en omgeving. De handelszaken werden vorige week al ingelicht door de stadsdiensten. De meeste kregen een persoonlijk bezoekje met uitleg over de fasen en de duur van de werken. Bovendien plannen we op 28 september nog een infomoment over de nuts- en wegenwerken in de Honzebroekstraat. Dit kon tot nu toe niet door de coronamaatregelen. Nu deze versoepeld zijn, bekijken we hoe we het infomoment zo veilig mogelijk kunnen organiseren. Er volgt nog een uitnodiging voor de buurt.” Meer info op www.godelieveleeft.be.