Drie leerkrachtenteams maken kans op titel ‘Leraar van het Jaar 2019’ CDR

06 juni 2019

17u33 0

Elk jaar kiezen collega’s, ouders en leerlingen zelf de genomineerden voor de wedstrijd ‘Leraar van het Jaar’. In 2019 gaat die titel naar een team want leerlingen vooruit helpen doen leraren niet in hun eentje. Op woensdag 19 juni maakt Klasse de Leraar van het Jaar 2019 bekend, maar nu is al duidelijk dat er drie teams uit de Mandelstreek kans maken. Het gaat om de co-teachers 1B van het MSKA Roeselare campus Groenestraat, het mentorteam van Barnum in Roeselare en het wiskundeteam van Instituut Heilige Kindsheid in Ardooie.