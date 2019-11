Drie jonge twintigers terecht voor overval op begraafplaats LSI

04 november 2019

15u33

Bron: LSI 0 Roeselare Drie jonge twintigers uit Roeselare en Moorslede riskeren acht maanden celstraf voor een overval op een vader en zijn zoon op de oude begraafplaats langs de Blekerijstraat in Roeselare. Ze gingen er met 20 euro vandoor nadat ze stevig wodka en whisky hadden gedronken.

Op 12 april 2019 wandelden Chris V. en zijn zoon rond 22.55 uur via de begraafplaats naar huis. Plots werden ze aangesproken door een groepje jongeren dat er rondhing en stevig aan het drinken was. Het vriendelijke gesprek ontaardde al gauw in slagen en schoppen. Vooral Chris V. kreeg het hard te verduren. Terwijl hij op de grond lag, gingen Aschab D. (22) en Kacper K. (20) uit Roeselare en Salman K. (20) uit Moorslede er met 20 euro uit zijn portefeuille vandoor. De gealarmeerde politie kon het trio in de buurt al snel oppakken. Aschab D. had bebloede handen en had 20 euro op zak. Hij stond op dat moment onder voorwaarden van de Brugse onderzoeksrechter. Zijn twee kompanen bekenden dat ze aanwezig waren, maar ontkenden dat ze slagen gaven of het geld pakten. Beiden lopen nog deeltijds school. De slachtoffers stelden zich geen burgerlijke partij en vroegen dus geen schadevergoeding. Vonnis op 25 november.