Drie jaar na annulatie door hevige regen organiseren LRV Rodenbachruiters opnieuw provinciaal ruitertornooi: “Deze keer zijn we verzekerd, want de afgelasting was een financiële domper” Charlotte Degezelle

02 juli 2019

18u51 0 Roeselare Drie jaar nadat de LRV Rodenbachruiters door aanhoudend regenweer genoodzaakt waren hun driejaarlijks provinciaal ruitertornooi af te gelasten, staan ze er op zondag 7 juli opnieuw. De kater van toen is verteerd, maar het tornooi komend weekend moet een succes worden om de vereniging een nieuwe financiële impuls te geven.

De LRV Rodenbachruiters stonden begin juli 2016 te trappelen om hun paardensport in de kijker te zetten, maar de weergoden strooiden roet in het eten. De dagen voor het evenement viel de regen met bakken uit de lucht en ook de dag zelf was nog meer regen voorspeld. “De dinsdag voor het tornooi besloten we de stekker eruit te trekken”, blikt Martijn Decaigny van LRV Rodenbachruiters terug. “Het zou niet veilig geweest zijn voor de ruiters en de paarden.”

Oorlogskas

Maar zo’n evenement annuleer je niet zomaar. “De organisatie kost ons tienduizenden euro’s, want we vertrekken van een stuk landbouwgrond waar geen water, elektriciteit of sanitair is”, gaat Martijn verder. “Drie jaar geleden moesten we onze sponsors terugbetalen, net zoals de kaarten die we verkocht hadden voor de barbecue. Maar ook de traiteur en de tenten moesten betaald worden. Je kunt dus gerust zeggen dat de afgelasting een fameuze financiële domper voor de club was. Het driejaarlijkse tornooi is traditioneel onze grootste bron van inkomsten. LRV staat voor democratisch paardrijden en met de opbrengst van het tornooi financieren we de lesgevers, lessen, infrastructuur,... Door het schrappen van het tornooi werken we nu eigenlijk al zes jaar zonder inkomsten. Gelukkig hadden we een oorlogskas en sprokkelden we extra centen via standjes op kerstmarkten en het verkopen van ontbijten.”

Niet elitair

Ondanks de tegenslag drie jaar geleden is er op zondag 7 juli weer een provinciaal ruitertornooi op een terrein van negen hectare in de Oude Zilverbergstraat. “We hebben wel lessen getrokken uit de vorige editie en hebben nu een verzekering afgesloten”, legt Martijn uit. “Maar gelukkig zijn de weersvoorspellingen ook goed. Onze 25 leden en 300 vrijwilligers zijn er klaar voor. We verwachten vijfhonderd paarden en mikken op 4.500 bezoekers en vijfhonderd vip’s. Tussen 9 en 17 uur kunnen zij genieten van alle aspecten van de ruitersport: jumping, (groeps)dressuur, mennen en er is ook een reeks voor ruiters met een beperking. De wedstrijden verlopen simultaan en om 14.30 uur is er een grote paardenparade, gevolgd door de huldiging van de dagkampioenen. We willen tonen dat paardensport allesbehalve elitair is en meer dan een hoedenwedstrijd. Bij ons staan het paard en het verenigingsleven centraal. We hopen ook dat er misschien zelfs enkele bezoekers gebeten raken door de sport en zich bij ons aansluiten.”

Op hetzelfde terrein is er op zaterdag 6 juli ook een ponytornooi voor ruiters jonger dan 16 jaar. Dat is betalend. Op zaterdag is de Oude Zilverbergstraat verkeersluw, op zondag verkeersvrij. Meer info op de Facebookpagina ‘LRV Ruitertornooi Roeselare’. Inschrijven voor de barbecue op die pagina of via derodenbachruiters@gmail.com.