Drie jaar alcoholslot voor hardleerse automobilist VHS

22 november 2019

15u24 0 Roeselare Marino V. mag van de politierechter vier maanden niet autorijden. Bovendien krijgt hij drie jaar een alcoholslot opgelegd. “U bent al twee keer veroordeeld voor rijden onder invloed. Wat moet er eigenlijk gebeuren voor u beseft dat drinken en rijden niet samengaan?”, vroeg de rechter zich af.

De politie zette de Roeselarenaar in februari aan de kant omwille van zijn rijgedrag. V. was onder invloed van alcohol en had 2,6 promille alcohol in het bloed. Opnieuw, want in 2012 en 2015 was hij al eens veroordeeld voor identieke feiten. “De eerste keer was dat zelfs nadat u in dronken toestand een ongeval had veroorzaakt waarbij iemand gewond raakte”, sprak de rechter. “Snapt u het dan niet? Wat moet er eigenlijk gebeuren voor u beseft dat drinken en rijden geen goeie combinatie is?”

V. bleef het antwoord schuldig. Naast het rijverbod van vier maanden gaf de rechter hem ook een boete van 2.400 euro. De Roeselarenaar moet zich ook onderwerpen aan een geneeskundig en psychologisch onderzoek. De kosten die hij moet maken voor de installatie van een alcoholslot mogen van de rechter in mindering worden gebracht van de boete.