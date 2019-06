Drie auto’s mikpunt van zwaar vandalisme: getuige ziet dader weglopen Hans Verbeke & Erik De Block

09 juni 2019

18u38 24 Roeselare In de voorbije tien dagen zijn in Roeselare op minstens drie plaatsen auto’s zwaar beschadigd door een vandaal. In twee gevallen (in hetzelfde gezin) werd de voorruit verbrijzeld met een baksteen. Afgelopen weekend werd een auto bekrast met het woord ‘rat’. De politie onderzoekt de zaak.

In de omgeving van de Vijfwegenstraat en de Kasteelstraat in Rumbeke werd in de nacht van zaterdag op zondag een wagen zwaar beschadigd. Dat gebeurde rond één uur door een man die een zware sweater met kap droeg. Enkele ruiten van het voertuig werden ingeslagen, de zijspiegels werden gemolesteerd, een voorlicht moest er aan geloven en op de motorkap werd in grote letters het woord ‘rat’ gekrast. Een buurtbewoonster die geluid had gehoord en was opgestaan, zag de dader weglopen. Merkwaardig: kort nadat de beschadigde wagen was getakeld, kwam de dader terug. Op de plaats van de feiten liet hij een ‘verkocht-bord’ achter van Domicill, de vastgoedmakelaar waarvoor de eigenaar van de gemolesteerde wagen werkt.

Twee keer prijs

Het voorval doet wenkbrauwen fronsen bij heel wat mensen, niet in het minst bij Bart Santy en Joke Debrouwer uit de Kermisstraat in Roeselare. “Wij werden twee keer in een week tijd ook het slachtoffer van vandalisme aan onze wagens, telkens in de nacht van donderdag op vrijdag”, vertelt Joke. “Vorige week werd met een baksteen de voorruit van mijn Mini Cooper stukgeklopt. De week ervoor gebeurde identiek hetzelfde met de Audi van mijn echtgenoot. Bijkomende schade, zoals nu bij de wagen van de vastgoedmakelaar, werd bij ons niet aangericht. Maar dit is natuurlijk bijzonder vervelend. Het enige opvallende is, dat tijdens de nacht waarin mijn Mini Cooper werd ‘aangepakt’ er graffiti werd aangebracht aan de gevel van een verhuurkantoor, hier vlakbij op de hoek van de Motestraat en de Huidevetterijstraat. Of er een verband is met het vandalisme bij ons, weten we niet.” De politie onderzoekt de zaak. “En wij nemen onze voorzorgen”, zegt Joke. “Straks beschikken we over camerabewaking. Hopelijk schrikt dat af.”