Draaimanoeuvre na telefoontje eindigt tegen verlichtingspaal VHS

17 september 2019

16u35 0 Roeselare Wesley L. uit Roeselare heeft van de politierechter in Kortrijk één maand rijverbod en een boete van 1.360 euro gekregen nadat hij onder invloed van alcohol een ongeval veroorzaakte. Eerder was de man ook al veroordeeld voor misbruik van alcohol.

Het ongeval gebeurde op een zondagnamiddag in Roeselare. Wesley L. was er met vrienden op café geweest. Hij had te veel op om nog te rijden, maar stapte toch in zijn wagen. Op weg naar huis kreeg hij telefoon, waardoor hij besliste om rechtsomkeert te maken. De alcohol in zijn bloed speelde hem daarbij parten. L. botste met zijn auto tegen een verlichtingspaal. De rechter kon dat maar matig appreciëren. L. zal in de praktijk nog slechts vijftien dagen zijn rijbewijs moeten inleveren. Na het ongeval werd het document immers op last van het parket al onmiddellijk ingetrokken voor dezelfde periode.