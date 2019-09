Downmeisje Danielle schittert in Grenslanders als dochter van Koen De Bouw Charlotte Degezelle

29 september 2019

11u55 0 Roeselare Net zoals veel meisjes van haar leeftijd droomt Danielle Taveirne (13) van een carrière in de spotlights. Het maken als zangeres, model of actrice zegt haar wel iets en hoewel Danielle geboren werd met het syndroom van Down jaagt ze, geruggensteund door haar ouders en zussen, die droom ook na. Dezer dagen is ze op één te zien in de Belgisch-Nederlandse serie Grenslanders waarin ze de rol speelt van Luna, het dochtertje van Koen De Bouw.

“Danielle is een heel gelukkig, sociaal meisje dat dolgraag op het podium staat”, opent mama Maritza Godoy.”Ze geniet onder meer enorm van haar danslessen bij Hypnosis Dance Academy en de activiteiten bij Akabe van Scouting Roeselare en als ze thuis is, haalt ze een jurkje met pailletten en hoge hakken uit de kast, doet ze lippenstift op en grabbelt ze in mijn juwelenkistje. Dan is ze klaar om urenlang voor de televisie te dansen en te playbacken. Ze houdt enorm van glitter en glamour.”

Toen zich in 2016 de kans voordeed om te acteren in een kortfilm wisten mama Maritza en papa Wim Taveirne dan ook direct dat dit gesneden koek was voor hun dochter die school loopt aan De Hoge Kouter in Kortrijk. “Via Downsyndroom Vlaanderen hoorden we dat Peter Ghesquière op zoek was naar acteurs voor zijn kortfilm Downside Up”, vertelt papa Wim. “We trokken met Danielle naar de selecties en ze werd uitverkoren. Die eerste ervaring met de filmwereld vond ze echt super. Het acteren bleek haar ding en we wilden haar dan ook de kans te geven om verdere stappen te zetten. Toen we een tijdje later hoorden dat een Nederlands castingbureau op zoek was naar een meisje tussen 8 en 13 jaar met het syndroom van Down voor een rol in een televisieserie, meldden we Danielle dan ook direct aan. Ik nam een dag verlof om met haar naar de audities in Antwerpen te gaan. Er waren vijf kandidates. We dachten dat het op niets zou uitdraaien, maar plots kregen we het verlossende nieuws dat de rol van Danielle was.”

In Grenslanders, de Belgisch-Nederlandse serie geregisseerd door Erik de Bruyn en Hendrik Moonen over een Belgische psychiater en een Nederlandse politievrouw die samen een mysterieuze zaak onderzoeken die momenteen op zondagavond op één te zien is, speelt Danielle de rol van Luna, het dochtertje van Koen De Bouw die op zijn beurt de rol van de psychiater opneemt. “De opnames vonden plaats tijdens de paasvakantie van 2018 in Antwerpen. We hadden thuis wel wat geoefend met Danielle en opnieuw verliep alles vlekkeloos. Danielle kent geen zenuwen. Op voorhand hadden we haar een foto getoond van Koen De Bouw en uitgelegd dat hij haar papa zou spelen. Toen we op de set kwamen, stapte ze naar hem toe met de woorden ‘Hallo, ik ben Luna, je dochter op tv.’ Zo veroverde Danielle onmiddellijk het hart van de acteurs en de crew. Na de opnames kreeg ze een groot applaus en toen Grenslanders in september voorgesteld werd op het Filmfestival van Oostende riep Koen De Bouw Danielle tot bij hem op de rode loper.”

En Danielle, die vindt het naar eigen zeggen allemaal leuk. “Op school vindt iedereen het heel tof dat ik op tv kom. Ze volgen allemaal de serie op tv en thuis kijken we steeds met heel het gezin”, zegt ze. “Ik wil in de toekomst graag nog meer acteren, maar ook zangeres worden en trouwen.”

Maar zijn er al concrete toekomstplannen? “Danielle is ondertussen ingeschreven in drie castingbureaus en we hopen dat er nog kansen uit de bus vallen voor haar. Niet enkel als actrice, maar het zou ook super zijn moest ze eens aan de slag kunnen als model want ze is gek op mode.”

Grenslanders kan je elke zondagavond om 21 uur bekijken op één.