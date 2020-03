Dovy Keukens zet productie stop en sluit alle toonzalen Charlotte Degezelle

18 maart 2020

12u23 20 Roeselare Dovy Keukens, de bekendste keukenbouwer van Vlaanderen mede dankzij de reclamesportjes waarin Donald Muyle de hoofdrol speelt, sluit alle toonzalen en zet de productie tijdelijk stil.

Dovy Keukens zet de gezondheid van hun medewerkers en klanten voorop en nam enkele uitzonderlijke maatregelen in tijden van corona. “Alle toonzalen zijn vanaf vandaag gesloten”, laten Donald, Mario en Christ Muylle weten. “Er wordt niets meer geleverd, geen nieuwe keukens en ook geen werkbladen. Maar de keukens die geleverd werden, zullen – in samenspraak met de klanten en in de mate van het mogelijke – zoveel mogelijk gebruiksklaar gemaakt worden. Tot slot zullen we alle klanten individueel contacteren dat de productie wordt stilgelegd. Van zodra de productie weer wordt opgestart, zal iedereen opnieuw gecontacteerd worden voor een nieuwe plaatsingsdatum.”

Wedstrijd verlengd

Momenteel loopt bij Dovy ook de actie ‘Win uw Keuken’. Op 31 maart zou in elke toonzaal een keuken verloot worden. “Maar door de maatregelen rond het coronavirus zullen we de trekking op dinsdag 31 maart annuleren en de deelnameperiode van de wedstrijd verlengen. Maar uitgesteld is niet verloren. We communiceren naar iedereen zodra we zicht hebben op een nieuwe datum voor de trekking. Zorg ondertussen goed voor elkaar.”