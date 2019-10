Dovy Keukens toont je je keukenontwerp door een virtual reality-bril CDR

18u58 0 Roeselare Dovy Keukens pakt uit met een Belgische primeur. De Roeselaarse keukenproducent biedt haar klanten voortaan de kans om hun keukenontwerp bij hen thuis te bekijken op een computer, tablet, smartphone of door een virtual reality-bril. Zo zien de klanten virtueel hoe hun investering perfect tot haar recht komt.

“Het ontwerp dat de Dovy-consultant speciaal voor de klant op maat gemaakt heeft, wordt door een programma omgezet in een driedimensionaal ontwerp”, weet marketing- en communicatieverantwoordelijke Inge Moerman. “De klant ontvangt een e-mail met de link naar het ontwerp en kan thuis op het gemak het ontwerp bekijken op een computer, tablet of smartphone. Inzoomen, uitzoomen, details bekijken, een algemeen overzicht, een boven- of zijaanzicht bekijken,... alles is mogelijk. Wie een werkblad in graniet heeft gekozen, ziet de verfijnde structuur ervan zo gedetailleerd in 3D dat het lijkt alsof het werkblad al voor hem ligt. Ook de houtstructuur in de kastdeuren lijkt levensecht en met een beetje verbeelding ziet de klant zichzelf al achter de kookpotten staan.”