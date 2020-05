Dovy Keukens opent 30e toonzaal in België Charlotte Degezelle

27 mei 2020

08u12 0 Roeselare Ondanks de coronacrisis blijft Dovy volop investeren in de toekomst. De Roeselaarse keukenproducent opent in Gerpinnes hun 30ste toonzaal in België en de bestaande toonzaal in Aalst krijgt een volledige make-over.

Het blijft Dovy Keukens, het bedrijf van de familie Muylle, voor de wind gaan. Zeven jaar nadat ze voor het eerst de kop opstaken in Wallonië, openden ze zopas hun zevende toonzaal aan de andere kant van de taalgrens . “In de zomer van 2013 opende Dovy een toonzaal in Doornik”, weet marketing- en communicatieverantwoordelijke Inge Moerman. “ Het werd onmiddellijk een succes en een jaar later, in oktober 2014, werd een tweede verkooppunt geopend in Wallonië, deze keer in Awans nabij Luik, gevolgd door een derde toonzaal in Naninne, nabij Namen in april 2016, een vierde begin 2017 in Waver en een vijfde in september 2017 in Marche-en-Famenne. De zesde toonzaal in Wallonië opende de deuren in mei 2018 in Gosselies, vervolgens in april 2019 in Verviers en in november 2019 in Libramont. Onlangs werd de gloednieuwe toonzaal in Gerpinnes plechtig geopend. Het is inmiddels al de 30e toonzaal van Dovy in België. De nieuwe toonzaal in Gerpinnes heeft een oppervlakte van 1.150 vierkante meter en er worden 45 toonzaalkeukens tentoon gesteld. “

Daarnaast investeerde Dovy ook in hun toonzaal in Aalst. Die dateert uit juni 2008 en was aan vernieuwing toe. Bestaande toonzaalkeukens gingen eruit en nieuwe modellen kwamen in de plaats. Er werd ook ruimte voorzien voor een grote stalenhoek, nieuwe tendensen en zelfs een kinderspeelhoek.