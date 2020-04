Dovy Keukens en busbouwer VDL starten productie weer op Valentijn Dumoulein

20 april 2020

13u28 1 Roeselare Steeds meer bedrijven hervatten stilaan hun activiteiten nadat ze door de coronacrisis enkele weken stil hebben gelegen. Dat is onder andere het geval bij busbouwer VDL en Dovy Keukens in Roeselare.

Vandaag gaan bij Dovy Keukens negentig van de driehonderd bedienden en arbeiders opnieuw aan de slag. Ze dragen mondmaskers en zowel in de fabriek als in de kantoren zijn aanpassingen gemaakt zodat werknemers voldoende afstand kunnen houden. Daardoor kunnen lopende orders afgewerkt worden. Tegen het einde van de week kunnen ze ook weer keukens bij mensen thuis gaan plaatsen. Dat gebeurt eerst in nieuwbouwwoningen waar niemand aanwezig is.

Bij VDL zijn sinds maandag weer 350 van de 750 medewerkers aan de slag. Daar zal iedere werknemer zijn temperatuur moeten meten voor die binnen mag. Een scanner signaleert of een persoon binnen mag of niet.