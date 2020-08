Doofstomme buitenlanders op de vuist: verhoor erg moeilijk bij gebrek aan tolk



Alexander Haezebrouck

04 augustus 2020

15u31 2 Roeselare In de Karnemelkstraat in Roeselare is een ruzie tussen drie doofstomme jongeren uit de hand gelopen. De drie gingen met elkaar op de vuist, waarbij één van hen in het ziekenhuis belandde. Het parket onderzoekt de zaak.

Het gaat om drie doofstomme jongeren van buitenlandse origine. Net daarom is het voor de politie erg moeilijk om hen te verhoren, want ook gebarentaal verschilt van taalgroep tot taalgroep. Er wordt gezocht naar een gepaste tolk maar dat is gezien de omstandigheden niet eenvoudig. Wel is duidelijk dat het in de Karnemelkstraat in de nacht van maandag op dinsdag zwaar aan toe ging. Eén van hen zou zelfs klappen hebben gekregen met een stuk hout. Die persoon werd afgevoerd naar het ziekenhuis maar verkeert niet in levensgevaar. De andere twee werden opgepakt door de politie, maar hen verhoren over de precieze omstandigheden en oorzaak van het incident is dus erg moeilijk.