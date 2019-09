Doodskist van 30 euro bij Ecoshop vliegt de deur uit: “Mooi decorstuk voor Halloween” Valentijn Dumoulein

19 september 2019

14u07 0 Roeselare Wie recent in de Ecoshop van Roeselare was, kon een wel heel luguber koopje doen. De tweedehandszaak had een doodskist te koop staan en die ging vlugger van de hand dan verwacht.

De doodskist werd een paar dagen geleden in een niet-alledaags zoekertje op de Facebookpagina van Ecoshop geplaatst en al snel dook er een koper in de winkel op. “Iemand uit de regio Houthulst heeft er dertig euro voor betaald en de kist meegenomen”, vertelt shopverantwoordelijke Johan Van Eeckhoutte. “Hij zei dat hij er een mooi decorstuk in het kader van Halloween van zou maken. De doodskist kwam bij ons terecht door iemand die inboedels opkoopt. Toen die een huis leeghaalde, vond hij die doodskist en hij bracht ze naar ons.”

Het is niet de eerste keer dat de Ecoshop een doodskist verkoopt. “Ik herinner me nog dat we vroeger eens een Peruviaanse doodskist in de vorm van een vogel hadden staan. Ook die is vlot verkocht, maar het gebeurt in ieder geval niet vaak”, lacht Johan.

In januari dook er ook al eens een doodskist op in de Ecoshop van Kortrijk. Daar bleek het echter om een namaakkist van een toneelgroep te gaan. Ook daar ging ze naar een klant die ze met Halloween wil uitstallen.