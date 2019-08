Donorcentrum Rode Kruis opent dit najaar CDR

02 augustus 2019

Eind vorig jaar bevestigde Rode Kruis Vlaanderen dat de voormalige Carrefour aan het Stationsplein een mogelijke locatie was voor een nieuw donorcentrum, het derde in West-Vlaanderen. Ondertussen is de kogel door de kerk en wordt er volop gewerkt in de leegstaande supermarkt. De bedoeling is dat het donorcentrum dit najaar de deuren opent. Er worden zeven bedjes voor plasmadonoren en drie bedjes voor bloeddonoren voorzien. Het donorcentrum, met Ooststraat 148 als officieel adres, zal open zijn van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 20 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12 uur. Daarnaast zal het donorcentrum ook vier keer per jaar de deuren openen op zaterdag.