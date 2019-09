Donderdag al uitspraak over mogelijk faillissement KSV Roeselare, want vrijdag is er match Alexander Haezebrouck

17 september 2019

13u54 42 Roeselare De rechter velt donderdag een vonnis over het verzet dat KSV Roeselare aantekende tegen het faillissement dat vorige week werd uitgesproken. Er zijn 147 schuldeisers bij Roeselare, 15 daarvan dagvaardden de club. “Eind augustus hebben we een kapitaalinjectie gekregen van 1,2 miljoen euro, het geld om onze schuldeisers te betalen is er”, pleitte advocaat Johan Vynckier voor de club.

Het vonnis dat KSV Roeselare failliet verklaarde, dateert van vorige week dinsdag. Toen was er van de club niemand aanwezig. “De rechtbank was bij het uitspreken van dat vonnis niet volledig geïnformeerd over de huidige toestand van de club”, pleitte advocaat van de club, Johan Vynckier. “Op de dag van de uitspraak stond er ruim 1,2 miljoen euro op de rekening van de club, de schulden konden dus wel degelijk betaald worden. We waren er vorige week niet omdat de dagvaarding niet bij de juiste persoon is terechtgekomen. Het is fout gelopen bij de overdrachtswissel tussen de vorige manager Brian Tevreden en de nieuwe, Marco Manzo, die op 29 juli werd aangesteld. In totaal bedraagt de openstaande schuld iets meer dan 500.000 euro. We kunnen die schuld nu aflossen. Manzo wilde na zijn aanstelling zo snel mogelijk alle schulden aflossen. Hij was ermee bezig, maar werd in snelheid gepakt.” De schuld aan REO Catering, zo’n 28.000 euro, is vorige week dinsdagnamiddag meteen betaald geweest. “We wisten niet dat er al uitspraak was”, zegt Johan Vynckier. “Die betaling was ongeldig, zo bleek later. Ondertussen stortte de club zo’n 60.000 euro op mijn advocatenrekening die meteen kan gebruikt worden om schulden af te betalen.” De advocaat van REO Catering stelde dat zijn cliënt niet langer aandringt op het faillissement. “We hebben ondertussen de zekerheid gekregen dat we ons geld zullen zien, ik heb daar alle vertrouwen in”, zei meester Tom Noyez.

2 miljoen euro verlies

Curator Yves Francois was scherp voor voetbalclub KSV Roeselare. “Er is een duurzame staking van betaling. Maar liefst 147 leveranciers werden niet betaald. Enkelen wensen geen krediet meer te geven. Ik heb ook nu nog geen duidelijk zicht op de schulden van de club, want ik heb twee verschillende lijsten met de schuldeisers. Bovendien zijn er ook enkele opvallende zaken. Zo is AZ Delta al acht jaar niet betaald geweest, de oudste factuur dateert van 31 december 2011. En waarom wordt men niet betaald als er toch genoeg geld is? De club betaalt wel de kosten die nodig zijn om te kunnen voetballen. De spelers en de bond zagen hun centen. De huur en de bedrijfsvoorheffing werden ook betaald. Al de rest bleef in de kou staan. De jaarrekening van vorig jaar werd zelfs niet neergelegd, daarmee komen ze nu af op zitting. Wat blijkt: vorig jaar maakte de club ruim twee miljoen euro verlies!” Advocaat Johan Vynckier van KSV Roeselare legt uit hoe het komt dat bepaalde schuldeisers langer moesten wachten op hun geld. “Het nieuwe management is niet meteen blind iedereen beginnen te betalen, ze wilden eerst de gemaakte schulden checken. Daarbij zijn wel prioriteiten gesteld om het voortbestaan van de club te garanderen. Vlak na de kapitaalinjectie zijn ze begonnen met leveranciers te betalen aan een sneltempo, maar nog niet alle leveranciers werden betaald.”

Vroeg vonnis

Afgelopen weekend moest KSV Roeselare vanwege het faillissementsvonnis forfait geven tegen Virton. Sportadvocaat Johnny Maesschalck drong dan ook in naam van de club aan bij de rechter om vaart te zetten achter de zaak. “Vrijdag staat de volgende wedstrijd gepland tegen Lokeren. De kalendermanager moet 25 uur voor de wedstrijd weten of hij kan doorgaan of niet.” Als een club drie keer forfait moet geven, dan mag ze namelijk niet meer aantreden in de competitie, degradeert ze het volgend seizoen en start ze met negen punten achterstand. Een horrorscenario dat de club uiteraard wil vermijden. Enkele supporters die de zitting mee volgden, begrijpen vooral niet hoe het zo ver is kunnen komen. De rechter toonde begrip en velt een vonnis uitzonderlijk vroeg, nu donderdag om 15.30 uur.