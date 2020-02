Dogs On Search zoekt locaties om speurhonden te trainen Charlotte Degezelle

23 februari 2020

12u02 0 Roeselare De Roeselaarse vzw Dogs On Search (DOS) traint honden en hun eigenaars om te speuren naar vermiste personen. Hoewel hun aantal tussenkomsten op vandaag nog beperkt is, staat de ploeg continu paraat om te helpen waar ze kunnen. Om hun expertise nog te vergroten, zijn ze volop op zoek naar locaties om te trainen en personen die in de huid van een slachtoffer willen kruipen tijdens de tweewekelijkse trainingen.

Honden worden veelal gezien als gezellige huisdieren, maar kunnen soms ook echt het verschil maken. Politie, brandweer en de civiele bescherming zetten de dieren in om te speuren naar verboden middelen, vermiste personen,… Ook de vzw Dogs On Search is sinds begin 2017 gespecialiseerd in het opleiden van speurhonden om vermiste personen te vinden. “Ik ben ergotherapeut van opleiding en heb lang onderzoek gedaan naar dementie. In die periode werd ik aangesproken door iemand van een hondenvereniging die me vroeg of zij geen meerwaarde konden zijn bij het zoeken naar personen met dementie die vermist waren”, vertelt Stefanie Meeuws, voorzitter van de vzw. “Ik was onmiddellijk getriggerd en sloot me met m’n eigen hond aan bij D.S.A.R., Dogs Search And Rescue, in Nederland. Daar leerde ik trainer Kevin Doneux kennen en al snel groeide het idee om in West-Vlaanderen zelf een vereniging op te starten.”

Begin 2017 was de vzw Dogs On Search een feit. DOS is de allereerste vereniging in West-Vlaanderen die uitsluitend op airscenting, zijnde menselijke geur, werkt. “Op vandaag hebben we tien actieve honden, ons maximum”, zegt Stefanie. “We trainen tweewekelijks op zondag in alle mogelijke weersomstandigheden zolang die veilig zijn voor mens en dier. Want ook zoekacties gaan door bij bijvoorbeeld hevige regen of sneeuwval. Alle honden zijn welkom. Maar hoe langer hun neus, hoe beter hun reukorgaan. Je start de trainingen best al als puppy, maar ook volwassen honden kunnen nog opgeleid worden. Concreet trainen wij hen eerst op het zoeken naar mensengeur, dus niet naar de geur van een specifiek slachtoffer. Vervolgens, en als het baasje toestemt, gaan we over op het trainen op lijkengeur. De baasjes van de honden worden op hun beurt getraind op radiocommunicatie, kaartlezen en kompas en EHBO en slachtofferbenadering.”

Na een tweetal jaar trainen zijn de honden klaar om effectief ingezet te worden bij zoekacties. Zo stond DOS afgelopen week klaar om mee te speuren naar een vermiste man uit Hertsberge wiens levenloze lichaam woensdag in het kanaal Gent-Brugge-Oostende gevonden werd en boden ze zich recent ook aan om met hun honden de duinen af te zoeken nadat een bootje met vluchtelingen kapseisde in De Panne. “Op vandaag komen we gemiddeld één keer per jaar echt in actie. Dit doordat de hulpdiensten niet zo happig zijn om met burgerorganisaties te werken en liever hun eigen honden inzetten. Maar we werken samen met twee andere groepen, De Vlaamse Reddingshonden en De Roedel. De Vlaamse Reddingshonden hebben een heel goed contact met de Cel Vermiste Personen en zij nemen contact op met ons als we iets kunnen betekenen. We zoeken ook lokaal zelf naar contacten.”

Maar hoewel DOS op vandaag nog wat erkenning mist, willen ze dat hun honden ten allen tijde klaar zijn om uit te rukken. En daarbij kunnen ze wat hulp gebruiken. “We zijn volop op zoek naar personen die tijdens de trainingen voor slachtoffer wil spelen en zich dus ergens verstopt. Bovendien hebben we ook nood aan trainingslocaties. Dit in zowel West- als Oost-Vlaanderen. (Privé-) bossen, scholen, bedrijven, leegstaande gebouwen, … kunnen voor ons allemaal heel interessante plekken zijn om aan de slag te gaan.”

Wie DOS wil helpen, kan hen bereiken via dos.vzw@gmail.com of de Facebookpagina Dogs On Search.