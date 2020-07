Dogmatchers organiseert wandelingen in Beveren CDR

22 juli 2020

Als drijvende kracht achter ‘Dogmatchers’, een initiatief waardoor liefhebbers die zelf geen hond in huis mogen of kunnen nemen toch de kans krijgen om met een trouwe viervoeter te wandelen, organiseert Bevernaar Johan Moerman de komende maanden een reeks wandelingen met of zonder hond dwars door Beveren. Telkens gaat het om wandelingen van drie tot vier kilometer. De eerste wandeling start op zondag 26 juli om 9.30 uur aan café ’t Bourgondisch Kruis langs de Beversesteenweg 470. Deelnemen kost twee euro. Er staan ook al wandelingen op de agenda op 30 augustus, 27 september en 25 oktober. Meer via de Facebookpagina ‘Supporters-Dogmatchers’.