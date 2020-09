Dogmatchers laat de honden uit CDR

24 september 2020

Dogmatchers, de Beverse organisatie die ernaar streeft ernaar activiteiten te organiseren om dierenvrienden met elkaar te verbinden en een concept opzette waarbij hondeneigenaars hun hond kunnen uitlenen aan mensen zonder hond, organiseren op zondag 27 september een wandeling doorheen de Beverse dorpskern. De wandeling start aan het Bourgondisch Kruis langs de Beversesteenweg. Stappers met of zonder hond zijn welkom om 9.30 uur. De wandeling is drie à vier kilometer lang . Deelnemen kost twee euro. Meer info bij Johan Moerman via 0486/27.26.53.