Doe mee met buitenspeeldag: vraag je speelstraat aan CDR

11 februari 2020

15u03 0 Roeselare Stad Roeselare wil op 22 april zoveel mogelijk kinderen buiten laten spelen op de Buitenspeeldag. Roeselare roept nu al op om gezamenlijk het buitenspeelseizoen af te trappen en speelstraten of speelactiviteiten aan te vragen voor de Buitenspeeldag.

Een speelstraat aanvragen of een speelinitiatief melden, kan via het digitaal evenementenloket van de stad. Om alles in goeie banen te kunnen leiden, ligt de deadline om aan te vragen op 30 maart. De stad zorgt dat alle kinderen verzekerd zijn en heeft een gadget in petto voor elk speelinitiatief. Meer info en aanvragen op www.jeugd.roeselare.be/buitenspeeldag.