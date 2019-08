Dodentocht brengt 3.000 euro op voor vzw De Kleine Hartjes CDR

12 augustus 2019

Jeffrey De Graeve (34) en Bjorn De Weerdt (31) uit Blankenberge zijn er afgelopen weekend in geslaagd de vijftigste editie van de Dodentocht uit te stappen. Ze linkten die sportieve uitdaging aan een goed doel: de Roeselaarse vzw De Kleine Hartjes, die geld inzamelt voor het team kindercardiologie van het UZ Leuven. Het duo liet zich sponsoren en organiseerde een tombola om geld in te zamelen voor de vzw. Toen ze over de eindmeet kwamen, overhandigden Jeffrey en Bjorn de opbrengst van hun straffe prestatie: een cheque ter waarde van drieduizend euro.