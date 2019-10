Exclusief voor abonnees Dochter van naar Amerika geëmigreerde Ardooienaar schenkt militair nalatenschap aan Roeselaars stadsarchief: “Mijn vader is terug thuis” Redactie

02 oktober 2019

12u56 0 Roeselare Een unieke aanwinst voor het Roeselaarse stadsarchief. Schepen Dirk Lievens (CD&V) mocht in het Kasteel van Rumbeke het militair nalatenschap van Julian Victor (1912-1985) in ontvangst nemen. Victor werd geboren in Ardooie, maar emigreerde als 3-jarige jongen naar de Verenigde Staten. Decennia later keerde hij als soldaat in het Amerikaans leger terug naar zijn vaderland om dat te bevrijden van de Duitse bezetter. 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog hoopt Victors dochter Maureen Victor-Edson dat Roeselare de nodige inspanningen zal doen om niet alleen het nalatenschap van haar vader te bewaren, maar ook zijn verhaal wereldkundig te maken.

Het levensverhaal van Julian Victor doet denken aan het script van een Amerikaanse film. Hij werd in 1912 geboren in Ardooie. Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, trok zijn vader naar Detroit in de Verenigde Staten op zoek naar een beter leven. Zijn familie overbrengen bleek door de oorlog niet mogelijk, maar priester Henry Syoen kreeg het in 1915, Julian was toen 3 jaar, toch gedaan. Julian groeide op in Detroit, ontmoette er de liefde van zijn leven en ging tijdens de Tweede Wereldoorlog in het leger. “Victor landde met de 79ste divisie in het Franse Cherbourg, vocht voor de bevrijding van zijn vaderland in onder andere Sint-Hubert en Luik en raakte gewond”, weet battlefieldgids Peter Vansteenkiste, die de schenking aan Roeselare gecoördineerd heeft. “Hij werd twee tenen afgeschoten en belandde uiteindelijk in een Duits gevangenenkamp in de buurt van Wenen (Oostenrijk), waar hij vanuit Duitsland met zijn gewonde voet naartoe moest marcheren.”

