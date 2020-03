Dj Michiel Cnudde doet kinderen dansen in de living Charlotte Degezelle

15 maart 2020

14u29 54 Roeselare Dj Michiel Cnudde van Blvck-Agency springt in de bres om kinderen te entertainen nu de scholen dicht zijn in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.

Op vrijdag 20 maart zal Cnudde om 19 uur een dj-set draaien op maat van de jeugd en deze livestreamen via zijn Facebookpagina, de ideale gelegenheid voor kinderen om uit de bol te gaan op hun favoriete plaatjes.

Die liedjes kunnen vrijdag trouwens tijdens de set aangevraagd worden, of nu al doorgegeven worden via het Facebookevenement ‘FB Live stream Party Music for The kids’.