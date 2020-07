Dj Blvckprint tekent publishing contract bij BMG Benelux CDR

28 juli 2020

Tom Vansteeland, beter bekend als dj Blvckprint, heeft een publishing deal bij BMG Benelux beet. “Dit betekent dat zij mijn muziek zullen verspreiden om eventueel te gebruiken in reclamespots, televisieseries,…”, verduidelijkt Tom. “Zij hebben mij gecontacteerd en een contract aangeboden. Ik was toch wel verrast maar tegelijkertijd trots want het betekent dat ze iets zien in wat ik creëer. Bovendien is het tof om met mijn muziek niet louter te focussen op clubs, maar ook het commerciëlere pad te bewandelen. Ik ben echt fier om mezelf tussen namen als Armin Van buuren, Lil’ Kleine, André Hazes, Bizzey, Kraantje Pappie en nog vele andere te zien staan.” Het contract is een opsteker voor Tom die de voorbije maanden zijn agenda leeg zag lopen en zo onder meer een optreden op Tomorrowland door z’n neus geboord zag. “Het zijn moeilijke tijden die overheerst worden door annulaties. Ook m’n artiestenbureau BLVCK-Agency voelt de coronacrisis stevig. Ik ben dan ook heel blij dat ik eindelijk iets positiefs kan melden”, besluit Tom.