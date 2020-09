Dit zag de verantwoordelijke van de kringwinkel maandag toen hij aan zijn werkweek begon: sluikstorters dumpen massaal afval voor deur Alexander Haezebrouck

15 september 2020

11u40 5 Roeselare De medewerkers van de Kringwinkel Midwest in Roeselare zijn het ondertussen helaas al gewoon dat ze bij het begin van de week afval vinden aan hun poort. Maar maandag konden de medewerkers amper hun ogen geloven. De toegang naar de poort lag bezaaid met afval. “Het gaat de laatste tijd in stijgende lijn en dat is uiteraard allerminst de bedoeling”, zegt commercieel directeur Laurent Van Weehaeghe.

Desondanks verbodsborden om te sluikstorten en veiligheidscamera’s, dumpen mensen aan de lopende band afval voor de poort van de Kringwinkel Midwest in de Désiré Mergaertstraat in Roeselare. “Het probleem sleept al jaren aan, maar het wordt de laatste weken wel opvallend erger”, zegt commercieel directeur Laurent Van Weehaeghe. “Een verklaring heb ik daar niet voor. Maandag was het er los over, maar ook vanmorgen lag er al weer redelijk wat. Het is de bedoeling dat mensen ons herbruikbare spullen komen brengen wanneer we open zijn. En we zijn toch vijf dagen op zeven open. Maar de spullen die we telkens na het weekend aan de poort vinden, zijn ook voor ons puur afval. Dit is niet alleen niet leuk en respectloos voor onze medewerkers die bij het begin van hun werkweek meteen mogen beginnen opruimen. Het is ook een kost voor ons om alles op te ruimen naar een container te brengen.”

Camera’s en borden

Ter hoogte van de ingang hangen borden waarop duidelijk te lezen valt dat het verboden is om te sluikstorten. Er hangen ook camera’s. “We zijn bezig met die te bekijken en denken toch na om hier verdere stappen in te ondernemen dan enkel te sensibiliseren. We zullen eens samenzitten met de stad en de politie om te bekijken wat we kunnen doen.”