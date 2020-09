Dit jaar al ruim 1.000 meldingen van sluikstorten en zwerfvuil in Roeselare: extra controles gepland Charlotte Degezelle

29 september 2020

18u13 0 Roeselare Zwerfvuil en sluikstorten blijven een groot probleem in Roeselare. De stad wil hier paal en perk aan stellen en pakt tijdens de Week van de Handhaving, van 5 tot 12 oktober, uit met extra acties aan gekende sluikstortlocaties.

“Zwerfvuil en sluikstorten zijn niet alleen vervelend. Ze leiden tot vervuiling van de bodem en rivieren, zorgen voor een onveilig gevoel op straat en betekenen een verspilling van recycleerbare materialen. Bovendien kost het opruimen de belastingbetaler handenvol geld. In Vlaanderen wordt de hoeveelheid zwerfvuil geschat op 20.000 ton per jaar. De opruimkosten worden geraamd op 164 miljoen euro per jaar. Specifiek in Roeselare registreerden we vorig jaar 1.450 meldingen van zwerf- en sluikstorten. Voor dit jaar staat de teller al op 1.037 meldingen”, zegt schepen Marc Vanwalleghem (CD&V), bevoegd voor het Onderhoud van het Openbaar Domein.

Sensibiliseren

Tijdens de Week van de Handhaving slaan de stad Roeselare, OVAM, MIROM, de gemeenschapswachten, de politie en de GAS-vaststellers opnieuw de handen in elkaar en gaan ze samen nogmaals de strijd aan met zwerfvuil en sluikstort. “Tussen 5 en 12 oktober zullen er extra gerichte acties ondernomen worden aan gekende sluikstortlocaties rond glasbollen, straatvuilnisbakken en kledingcontainers”, weet de schepen. “ Daarnaast voorziet de stad op elf probleemlocaties ook een blikvanger waarbij duidelijk wordt aangetoond dat sluikstorten echt niet oké is. Overtreders die betrapt worden, riskeren een GAS-boete, maar de handhavingsweek wordt breder benaderd en geïnterpreteerd. Er is ook ruimte voor sensibilisering en het aanmoedigen van sociale controle.”