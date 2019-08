Distinguished Gentleman’s Ride krijgt vijfde editie CDR

02 augustus 2019

Voor het vijfde jaar op rij zal Roeselare deelnemen aan de Distinguished Gentleman’s Ride. Op zondag 29 september is er opnieuw een motorrit gepland voor caféracers, bobbers, classics, oldtimers, modern classics en sidecars. De rit brengt het onderzoek naar prostaatkanker in de aandacht en zamelt er geld voor in. Typisch is dat niet alleen de motoren die deelnemen aan de rit mooi zijn om naar te kijken, ook de bestuurders halen traditioneel hun beste pak uit de kast waardoor je een sfeer krijgt die doet denken aan televisieseries als Mad Men en Peaky Blinders. Inschrijven kan nu al op www.gentlemansride.com.