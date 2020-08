Diskgolf verovert ‘t Veld CDR

04 augustus 2020

07u46 3

Vanaf dinsdag 4 tot zondag 16 augustus kan je in provinciaal domein ‘t Veld langs de Kasteelstraat terecht voor een partijtje diskgolf, de frisbeevariant van golf. Dit dankzij Stad-Land-schap ‘t West-Vlaamse hart die zes diskgolfkorven aankocht en ze deze zomer her en der opstelt in de provinciale domeinen. Je kan dit spel vrij spelen met je eigen frisbees. De spelregels zijn eenvoudig. Je gooit met een frisbee van een werpplaats naar een diskgolfmand. Als de frisbee in de vlucht tegen de loshangende kettingen van de korf botst, valt die in de mand. Wie het minst aantal worpen nodig heeft om vanuit de verschillende werpplaatsen alle zes de manden aan te doen, wint het spel. De bomen van het bos vormen hierbij een uitdagende hindernis. Heb je thuis geen frisbees liggen, dan kan je er eentje gratis op de kop tikken op 5 en 12 augustus van 13.30 tot 15.30 uur. Vergeet trouwens niet om een mondmasker te dragen als je richting ’t Veld trekt.