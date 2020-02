Dirk Deruyter exposeert in Galerie Blomme CDR

10 februari 2020

14u01 0 Roeselare Dirk Deruyter palmt Galerie Blomme langs de Ooststraat van 13 tot 22 maart in met een tentoonstelling van recent werk en werken met een ziel en geschiedenis.

“In kunst, zowel in de passieve als actieve beleving ervan, vind ik rust. Het voelt aan als meditatie, als mindfulness. Het maakt diepere, onbekende lagen in mezelf los”, vertelt Dirk Deruyter. Van 13 tot 22 maart zijn zijn werken te bewonderen in Galerie Blomme.

“Kunst ervaar ik als een soort gronding, fundament of worteling die bij mij bloot komt te liggen, waardoor creativiteit opwelt. Met mijn subjectieve expressie hoop ik ook anderen te verwonderen. Even hun aandacht te trekken, door kleur, non-kleur en vorm. Met een stilstaand beeld wil ik een halt toeroepen aan onze harde, hectische wereld. De kijker even doen haperen, even doen twijfelen, doen dromen over broze schoonheid”, aldus Dirk.

De expo is van 13 tot 22 maart te bezoeken van 14 tot 18 uur. Meer informatie kan je vinden op de website.