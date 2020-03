Directie MPI Sterrebos luidt alarmbel: “Met minimumbezetting een grote groep leerlingen met beperking opvangen is niet veilig. Ouders, voorzie zelf in opvang” Charlotte Degezelle

15 maart 2020

17u21 149 Roeselare De directie van MPI Sterrebos slaakt een noodkreet. Vanaf maandag zijn de lessen er opgeschort en moet de school opvang voorzien. Maar 28 van de 80 leerkrachten zijn met ziekteverlof en de school draait op minimumbezetting. Gelijktijdig rekenen heel wat ouders er op dat de school paraat staat om hun kinderen met een beperking op te vangen. “Ik sta echt tussen drie vuren”, aldus directeur Conny Wallyn. “Ik begrijp de ouders, ben bezorgd om onze leerlingen maar ben ook bekommerd om de veiligheid en gezondheid van mijn leerkrachten.”

Net zoals alle andere directies kreeg Conny Wallyn, directeur van de school voor buitengewoon onderwijs MPI Sterrebos, vrijdag vanuit Onderwijs Vlaanderen te horen dat de lessen vanaf maandag geschorst worden door de coronacrisis en dat er opvang voorzien moet worden voor kinderen met ouders in veiligheidsberoepen, in de zorg- en medische sector en voor kinderen die enkel bij hun grootouders terecht kunnen.

“We hadden hier alle begrip voor en communiceerden dit ook zo aan de ouders”, vertelt Wallyn. “Maar al snel kwamen er van ouders die in principe wel opvang kunnen voorzien heel wat vragen om een uitzondering te maken. Dit vanuit de beperking van hun kind. Zo heeft een leerling met autismespectrumstoornis nood aan zijn vaste structuur en is die volledig uit zijn lood geslagen door de maatregel. Daarnaast hebben we ook emotioneel kwetsbare leerlingen met karakterstoornissen waarbij het in veel gevallen thuis niet lukt. Vanuit hun beperking maken ze er amok.”

Dubbele bezorgdheid

“Ouders zien die wekenlange opvang niet zitten en kunnen dit niet aan. Niemand kan hen dat kwalijk nemen”, gaat Wallyn verder. “Ik begrijp hun bezorgdheid en ben ook zelf bezorgd. Dat het voor deze kinderen thuis zal ontsporen. Dat we na de weken van afwezigheid helemaal opnieuw zullen mogen beginnen, want hoe kan je een kind in buitengewoon onderwijs vanop afstand up to date houden met leerstof of begeleiding.”

“Maar als ik uitzonderingen begin te maken, moet ik die maken voor iedereen”, aldus Wallyn. “Welke impact heeft het lesvrij maken dan nog? Is het samenbrengen van pakweg tachtig leerkrachten en kinderen in een school verantwoord? De overheid heeft maar een halve maatregel genomen en moest eigenlijk direct de scholen sluiten.”

Ziekteverlof

Als klap op de vuurpijl zijn 28 leerkrachten van het 80-koppige korps met ziekteverlof en werden de richtlijnen vanuit Onderwijs Vlaanderen tijdens het weekend aangepast, waardoor er nu toch voor alle leerlingen opvang moet voorzien worden. “Mijn leerkrachten hebben zich zeker niet allemaal plots ziek gemeld. Zo hebben we onder meer iemand die thuis is met klierkoorts, iemand die zwaar astmatisch is.”

“Daarnaast is het, ondanks al onze inspanningen, ook niet evident om kinderen in een buitengewoon onderwijs een goede nieshygiëne aan te leren. En volgens de richtlijnen moet wie zich ziek voelt, thuisblijven. De leerkrachten volgen die richtlijnen, wat correct is. Want als ouder wil je toch ook niet dat je kind les krijgt van een zieke leerkracht? Helaas zit ik hierdoor met een minimumbezetting waardoor ik me ernstige vragen bij de veiligheid op school stel. Het schoolbestuur zou de school tijdelijk kunnen sluiten.”

Enige juiste beslissing

“Maar moet ik als directeur nu echt deze beslissing alleen nemen? Waarom toont de Vlaamse regering de moed niet om de enige juiste beslissing zelf te nemen en alle scholen volledig te sluiten? Maandag sta ik om 7 uur paraat op school, maar ik hoop echt op de burgerzin en het gezond verstand van de ouders. Als je zelf opvang kan organiseren, op welke manier dan ook - maar uiteraard niet door de grootouders - hou dan je kinderen thuis. Denk aan de veiligheid van je kinderen en aan de veiligheid van mijn leerkrachten. Doe een beroep op je netwerk, op je werkgever. Als mensen zich nu niet solidair opstellen, dan is corona niet het ergste wat ons kon overkomen.”