Directeur Willy Phlypo neemt op 1 september afscheid van de VMS CDR

01 februari 2020

VMS-directeur Willy Phlypo maakte bekend dat hij op 1 september 2020 met pensioen gaat en dus binnen enkele maanden afscheid neemt van de middelbare school langs de Arme Klarenstraat “Ik wil dit schooljaar nog alles geven voor de school en leerlingen, personeelsleden en ouders de zekerheid bieden die ik ze altijd heb geboden”, zegt hij. “Ook zal ik het schooljaar 2020-2021 helpen voorbereiden, met mijn opvolger, zodat de continuïteit in de VMS blijft. Het is de bedoeling om een ‘warme overdracht’ te realiseren. Ik zal de school verlaten met vooral een gevoel van dankbaarheid en erkenning. De VMS zal 39 jaar de school van mijn leven geweest zijn waarvan meer dan 31 jaar als directeur.” Phlypo ging in 1981 aan de slag in de Vrije Middelbare School als titularis economie, boekhouden, recht en aardrijkskunde. In 1988 volgde hij directeur Danneel op en in 2014 werd hij nog gevierd omdat hij al een kwarteeuw directeur was van de VMS.