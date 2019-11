Directeur van Vanheede Environment Group gaat dag aan de slag als afvalophaler: “Mijn respect voor onze mannen. En mijn spieren zijn gegroeid” Charlotte Degezelle

19 november 2019

15u13 0 Roeselare Voor de Week van de Afvalophaler en de Recyclageparkwachter heeft commercieel directeur Caroline Vanheede van Vanheede Environment Group dinsdag haar bureau voor één dag ingeruild voor een vuilniswagen. Vanaf 5 uur ging ze met een collega-chauffeur het afval ophalen bij zeventig bedrijven. “Dankzij deze ervaring is mijn respect voor onze ophalers nog meer gegroeid. Tegelijk heb ik ook vastgesteld dat er nog wel wat werk aan de winkel is rond sorteren”, zegt Caroline.

Interafval, het samenwerkingsverband van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, OVAM en alle Vlaamse afvalintercommunales hebben de week van 18 tot en met 24 november uitgeroepen tot Week van de Afvalophaler en de Recyclageparkwachter. Dagelijks gaan 250 chauffeurs van Vanheede Environment Group de baan op om afval op te halen. Voor één keer ging commercieel directeur Caroline Vanheede dinsdagmorgen mee de baan op. “Het is meer dan 25 jaar geleden - toen ik nog met mijn vader op pad ging - dat ik nog eens mee was op ophaalronde”, lacht ze.

Vandaag kon ik nog eens ervaren dat de job van vuilnisophaler niet altijd evident is. Afvalcontainers die te zwaar zijn, die ergens achteraan op een bedrijventerrein staan en bovendien niet altijd op de meest veilige plek, het toegenomen verkeer,... Commercieel directeur Caroline Vanheede

Familiebedrijf

“Maar het was een leuke dag. Vanheede Environment Group is een familiebedrijf en dus staan we als directie sowieso vrij dicht bij ons personeel, maar vandaag ben ik nog eens het werkveld ingegaan als een van hen. We zijn om 5 uur in Geluwe gestart en reden de hele dag van klant naar klant, hoofdzakelijk kmo’s, maar ook enkele grotere bedrijven. Vandaag kon ik nog eens ervaren dat de job van vuilnisophaler niet altijd evident is. Afvalcontainers die te zwaar zijn, die ergens achteraan op een bedrijventerrein staan en bovendien niet altijd op de meest veilige plek, het toegenomen verkeer, routes die je perfect moet kennen,... Ja, mijn respect voor onze afvalophalers is vandaag absoluut gegroeid en ik heb ondertussen ook wat extra spieren gekweekt.”

Nog beter sorteren

Caroline ging aan de slag in de regio Zwevegem-Harelbeke en ging ook containers ophalen op de parking langs de E403 in Oekene. Bij het uitkippen van de perswagen op de bedrijfssite van Vanheede in Rumbeke stelde ze vast dat er tussen alle restafval nog heel wat recycleerbaar materiaal steekt. “Er zijn 21 soorten afval die bedrijven verplicht apart moeten houden, maar het is duidelijk dat er nog werk aan de winkel is. Ik heb nog veel pmd en folies aangetroffen bij het restafval en zelfs steenpuin. Ik besef ook wel dat het voor kmo’s niet makkelijk is om vier of vijf verschillende containers op hun terrein te plaatsen, maar de wetgever gaat hier steeds strenger op controleren, dus we kunnen we hier niet genoeg over communiceren.”

En hoe deed Caroline het als afvalophaler volgens haar collega voor één dag? “In het begin was het nog wat onwennig”, verklapt chauffeur Jurgen De Neve. “Caroline blijft toch commercieel directeur. Maar na een halfuurtje was het ijs gebroken en ja, ze heeft echt goed haar best gedaan.”