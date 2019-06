Directeur Marc Vermeulen van vzw Onze Kinderen overleden VDI

Bron: VDI 0 Roeselare Marc Vermeulen, de directeur van de vzw Onze Kinderen in Rumbeke, is het voorbije weekend overleden. Hij werd 58 jaar.

Marc Vermeulen werd op 11 januari 1961 in Varsenare bij Brugge in een gezin met zes kinderen geboren. Na zijn studies werkte hij even in een psychiatrisch centrum in Tienen vooraleer hij in 1985 startte bij de vzw Onze Kinderen in Rumbeke. Die focust zich op bijzondere jeugdzorg met een divers begeleidingsaanbod voor gezinnen in een verontrustende leefsituatie.

Hij was er coördinator van dagcentrum De Trompet. In 1997 werd hij directeur van vier dagcentra en in het najaar van 2016 volgde zijn benoeming tot directeur van de vzw. Hij bleef al die tijd in Brugge wonen.

Hij was daarnaast ook al twintig jaar actief bij vzw ’t Hope in Roeselare. Marc was getrouwd met opvoedster Lieve Dollé en laat drie kinderen na.