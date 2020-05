Dinsdagmarkt voorlopig maar met helft van de kramen Charlotte Degezelle

15 mei 2020

17u15 42 Roeselare Voor het eerst in weken zullen de marktkramers dinsdag weer op de Grote Markt, het Polenplein en de Botermarkt staan. Maar omdat er maar maximum vijftig kramen toegelaten zijn, kwamen de stad en de marktraad overeen dat de tachtig marktkramers in twee poules elk om de week welkom zijn.

Nog voor de Nationale Veiligheidsraad het licht op groen zette, had Roeselare al enkele scenario’s klaar liggen om de dinsdagmarkt weer veilig op te starten. Na een bijeenkomst met de marktraad kan burgemeester Kris Declercq (CD&V) nu de definitieve plannen uit de doeken doen. “Normaal verwelkomen we wekelijks tachtig marktkramers, die verspreid staan over de Grote Markt, Botermarkt en het Polenplein”, vertelt de burgemeester. “Maar dat zijn er te veel aangezien er maar vijftig toegelaten zijn van de National Veiligheidsraad. Na overleg met de marktraad hebben we besloten onze tachtig marktkramers op te delen in twee poules. De ene komen de ene week, de andere de week erna. We gaan wekelijks voor een mix van food en non-food en de klanten zullen hun vaste kramen dus tweewekelijks terugvinden op de dinsdagmarkt.”

Maatregelen

Daarnaast worden er ook een reeks maatregelen getroffen opdat de wekelijkse markt veilig kan plaatsvinden. “De marktpleinen zullen toegankelijk zijn via aangeduide in- en uitgangen, waar we het aantal aanwezigen ook kunnen tellen. De gemeenschapswachten en stewards zullen ervoor zorgen dat alles volgens de regels verloopt. Mondmaskers zijn verplicht voor de marktkramers en aan de kramen worden wachtzones voorzien. Er wordt gewerkt met eenrichtingsverkeer en op verschillende plaatsen staan ook ontsmettingspunten.”