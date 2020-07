Dinsdagmarkt tijdelijk deels op parking naast KOERS CDR

14 juli 2020

07u25 10

Het wordt even wennen voor wie naar de dinsdagmarkt trekt. Sinds vorige week zijn alle marktkramers opnieuw present, maar vanaf deze week staan enkele van hen tijdelijk niet op hun vertrouwde plaats. Om de social distancing in zowel de winkelstraten als op de dinsdagmarkt te kunnen bewaren, worden de marktkramen die normaal in de Noordstraat staan tijdelijk opgesteld op de parking naast KOERS. Museum van de Wielersport in de Leenstraat.