25 november 2019

Tijdens de eindejaarsperiode is de Grote Markt volledig verkeersvrij omwille van de ijspiste Tot na de afbraak in januari kan de wekelijkse dinsdagmarkt er daarom niet plaatsvinden. Op dinsdagen 26 november, 3, 10, 17, 24 en 31 december en 7 januari staan de marktkramen van de Grote Markt in de Ooststraat opgesteld. Er geldt de dinsdag in de Ooststraat telkens een parkeerverbod van 4 tot 14 uur.