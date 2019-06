Dina Rodrigues zet zomer in met single ‘Xa la la la’ CDR

13 juni 2019

De in Roeselare wonende Portugese zangeres Dina Rodrigues pakt uit met een luchtige, goed in het oor klinkende zomersingle: Xa la la la. Dina en haar management schreven wereldwijd mensen aan om een nummer voor haar te schrijven. Uiteindelijk kozen ze voor de Brazilianen Vitor Queiroz, André Rafael en Ico Moreira die in hun thuisland zeker niet aan hun proefstuk toe zijn. Ze schreven voor Dina hetvolledig nieuw, nooit eerder uitgebracht Xa la la la. Voor de productie werd Filip Martens aangesproken en voor de noodzakelijke accordeonpartij werd beroep gedaan op monsieur ‘Le Grand Julot’ Eddy Govert uit Brugge. Het koorwerk werd in Portugal opgenomen door Monica Pires en het eindresultaat komt uit de studio van Sterman & Cook in Eeklo. Bij Xa la la la hoort ook een videoclip. Die werd gerealiseerd door het team van Iceberg Ahead en er waren opnames in het Torhoutse Place2Party en Viva Verne in Roeselare. De choreografie was in handen van Ricardo Oliveira Ferreira , die samen met de meisje van zijn dansschool Dançar de act in elkaar staken. Het nummer komt uit op het Pure Entertainment label en is op alle digitale platforms te verkrijgen.