Dina Rodrigues brengt ode aan Celine Dion in thuisland Portugal CDR

04 november 2019

07u49 0

Bij elk optreden brengt Dina Rodrigues enkele nummers van haar grote idool Celine Dion. Dat leidt nu tot een unieke kans voor de Roeselaarse zangeres met Portugese roots. Begin dit jaar trad ze op in het culturele centrum van Lissabon waar ze buiten haar eigen repertoire ook enkele nummers van Dion ten berde bracht. Dat was voor de organisatoren de aanleiding om voor Dina een show voor Dina ineen te boksen rond Céline Dion. Dat eerbetoon zal ze op 4 april 2020 brengen in Teatro Chaby Pinheiro in Nazaré. Maar het blijft niet bij die ene show. Dina zal ook in België touren met haar ode aan Céline Dion. Het wordt een special live on tape waar Dina de grootste hits en klassiekers van Dion zal brengen, aangevuld met een lichtspektakel en special effects.