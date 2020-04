Diksmuidsesteenweg volgende week dicht voor onderhoudswerken Charlotte Degezelle

Op maandag 6 april starten onderhoudswerken op de Diksmuidsesteenweg (N36). De werken zullen vijf werkdagen in beslag nemen. De werfzone bevindt zich op de Diksmuidsesteenweg tussen de Ringlaan (R32) en de rotonde in Sleihage. Plaatselijk wordt het slechte wegdek vernieuwd met fundering en asfalt. De N36 zal volledig onderbroken zijn. Het verkeer met bestemming Staden moet omrijden via Hooglede en dit specifiek via de R32, Roeselarestraat, Meiboomstraat, Koningsstraat en Ieperstraat. Het verkeer komende van Staden moet ook omrijden via Hooglede en dit via de Ieperstraat en de Roeselarestraat. Zwaar verkeer (> 5 ton) moet omrijden via de R32, N32, N35, N36 en omgekeerd. Fietsers behouden wel doorgang op de N36 tijdens de werken. De werken zijn weersgevoelig dus slecht weer kan de data nog doen opschuiven. Door het Agentschap Wegen en Verkeer worden alle nodige beschermingsmaatregelen genomen voor de aanwezige arbeiders zodat zij ook in tijden van corona veilig kunnen werken.