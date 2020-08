Dikke rookpluim blijkt afkomstig van afvalbrand VHS

04 augustus 2020

17u57 0 Roeselare De brandweer rukte dinsdagvoormiddag uit naar de Wagenweg, vlakbij de Stroroute in Roeselare. Daar had iemand afval in brand gestoken en dat ging gepaard met een rookpluim die zelfs tot op de E403 te zien was.

Het incident deed zich voor rond 11.15 uur in een doodlopende straat in de omgeving van de Iepersestraat. Een bewoner stak er afval in brand. De man had er zich geen rekening mee gehouden dat het vuur zoveel rook met zich mee zou brengen. De rook hing onder meer over de Rijksweg. Passanten belden de brandweer. Toen die ter plaatse kwam, had de bewoner het vuur al grotendeels gedoofd. De brandweer deed de rest. Mogelijk zal de man moeten opdraaien voor de kosten van de interventie.