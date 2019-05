DieZie ruimt plaats voor 24 appartementen en 3 handelspanden Charlotte Degezelle

28 mei 2019

18u35 0 Roeselare Het leegstaande jeugdcentrum DieZie, bij de oudere generatie nog gekend als feestzaal Sint-Michiel, wordt momenteel samen met de aanpalende gebouwen langs de Sint-Michielsstraat gesloopt. Projectontwikkelaar Verstraetebouw nv start er in oktober met de bouw van drie handelspanden en 24 comfortappartementen, geen assistentieflats dus, die daarenboven aangesloten worden op het warmtenet van Roeselare.

Even terug in de tijd: het Roeselaarse stadsbestuur kocht in 1998 feestzaal Sint-Michiel. De plek waar honderden Roeselarenaars hun huwelijksfeest vierden, werd omgeturnd tot jeugdcentrum en was tot in 2013 de thuishaven van de jeugddienst, het jeugdhuis en het jeugdcentrum. Vervolgens kwam het leeg te staan. In juni 2016 verkocht het stadsbestuur het pand en nog eens bijna drie jaar later hangt de sloophamer boven DieZie. Projectontwikkelaar Verstraetebouw nv, die eerder langs de Sint-Michielsstraat onder meer tekende voor de realisatie van residentie ‘Het Binnenhof’, kon naast DieZie ook de naastgelegen gebouwen kopen. Alle panden vanaf huisnummer 10 tot en met huisnummer 24 worden de komende weken gesloopt. Die klus moet tegen eind juni achter de rug zijn.

Vanaf oktober start vervolgens de bouw van een gloednieuw stadskernvernieuwingsproject: ’T GOED. Architectenbureau 3Architecten stond in voor het ontwerp. “Het nieuwbouwcomplex, goed voor vier bouwlagen en een teruggetrokken dakverdieping, biedt op het gelijkvloers onderdak aan drie ruime handelspanden met stockeerruimte. De oppervlaktes variëren van 267 vierkante meter tot 337 vierkante meter. Op de verdiepingen bevinden zich in totaal 24 appartementen. Het gaat in hoofdzaak om doorkijkappartementen met twee slaapkamers en ruime terrassen voor- en achteraan. 14 van de appartementen kijken uit op de Sint-Michielsstraat, de overige palen aan de Motestraat”, lichten gedelegeerd bestuurder Francis Verstraete en business unit manager ontwikkeling Dries Biesemans van Verstraetebouw nv toe. “Ondergronds voorzien we 20 parkeerplaatsen en een fietsenberging die bereikbaar zijn via de Sint-Michielsstraat. Aan de kant van de Motestraat komt er een afgesloten bovengrondse parkeerplaats voor 18 wagens en fietsen. Het volledige complex wordt aangesloten op het warmtenet.”

Oorspronkelijk was het de bedoeling om op de site DieZie assistentieflats te bouwen als uitbreiding van het vlakbij gelegen Binnenhof. Maar daar is Verstraetebouw nv vanaf gestapt. “Op vandaag zijn er voldoende assistentieflats in Roeselare. Wel zijn we aan het zien wat de wensen zijn van de Roeselarenaar die wel het huis wil verwisselen voor een appartement maar niet direct behoefte heeft aan de dienstverlening van een assistentiewoning. Zo kunnen de appartementen van ’T GOED doorgroeien naar appartementen met dienstverlening, als men dat al wil. Levenslang zou je er dan kunnen blijven wonen, duurzaam en energiebewust met het warmtenet, en centraal bij de post en voedingswinkels en op 150 meter van de markt.”

Aansluitend aan de sloop start de verkoop van ’T GOED midden juni. Francis Verstraete is tevreden dat hij eindelijk het startschot ervan kon geven. “Niet alleen ligt het project pal in het centrum van Roeselare, op een steenworp van de Grote Markt en de Sint-Michielskerk. Het ligt ook langs de Sint-Michielsstraat die toch wel een toegangspoort tot Roeselare is. Die onderging de voorbije jaren al een ware gedaanteverwisseling en met ’T GOED krijgen wij de kans om de kroon op die heropwaardering te zetten”, besluit hij. De oplevering van ’T GOED is voorzien tegen juli 2021.