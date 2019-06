Dievenduo riskeert één jaar cel Alexander Haezebrouck

24 juni 2019

Twee dieven riskeren elk één jaar cel voor verschillende diefstallen in Roeselare. Het duo werd op 22 februari betrapt door de politie nadat ze aan het stelen waren in een filiaal van grootwarenhuis Aldi in Roeselare. Beiden konden nadien aan verschillende diefstallen gelinkt worden. Zo sloegen ze verschillende keren toe in grootwarenhuis Okay, de elektrozaak David Vandewalle in Meulebeke en Dreamland. Ze gingen er telkens vandoor met tabak en elektronische apparaten. Het gaat om twee mannen die afkomstig zijn uit Georgië. Beiden drukten hun spijt uit en zitten sinds 22 februrari in de gevangenis. Naast de celstraf riskeren ze ook nog een geldboete van 1.400 euro. Vonnis op 28 juni.