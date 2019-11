Dieven spelen gepikte trailer na dik kwartier alweer kwijt: gevaarte belandt naast de weg VHS/CDR

11 november 2019

Een trucker uit Roeselare is op zoek naar getuigen van een bizarre diefstal in de nacht van afgelopen weekend. Onbekenden gingen er toen vandoor met zijn trailer maar lang duurde dat niet. Het gevaarte belandde even verderop ei zo na in een beek.

De feiten deden zich voor in de nacht van zaterdag op zondag, rond 2.15 uur. Ter hoogte van De Brabander Voeders, in de haven van Roeselare, gingen onbekenden aan de haal met een trailer die daar sinds vorige week maandag geparkeerd stond. Eigenaar Nikolaas Vlaeminck uit Roeselare had de oplegger in kwestie even niet nodig omdat hij de dagen nadien andere opdrachten moest uitvoeren. Uit de gegevens van een trackingsysteem blijkt dat de trailer om 2.38 uur al gestrand is in de buurt van het bedrijf Poco Loco. De daders moeten de oplegger slechts gebrekkig aangekoppeld hebben waardoor het ding is losgeraakt en z’n eigen weg volgde. De trailer kwam schuin in het gras terecht en belandde ei zo na in een beek. De eigenaar hoopt dat links of rechts iemand iets heeft gemerkt of dat er toevallig camerabeelden zijn van de diefstal en de korte rit met de trailer. Wie meer informatie heeft, wordt gevraagd de politie te contacteren.