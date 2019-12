Dieven breken twee bestelwagens open, derde inbraak mislukt Hans Verbeke

17u12 0 Roeselare Inbrekers hebben woensdagnacht toegeslagen in de Roeselaarse deelgemeente Beitem. Drie zelfstandigen werden het slachtoffer. De daders gingen aan de haal met een flinke buit. “Ik ben razend en ontgoocheld tegelijkertijd”, zegt tuinman Franky Vanhee (47).

Toen Franky Vanhee donderdagmorgen bij een klant aankwam en de zijdeur van zijn bestelwagen opende om wat spullen te pakken, drong het meteen tot hem door. “Zeven koffertjes met werkmateriaal waren verdwenen”, zegt de Beitemnaar. “Ook een heggenschaar en mijn lasertoestel waren verdwenen. Toen ik de achterkant van mijn bestelwagen controleerde, zag ik dat er geprutst was aan het slot.”

Beperkt werken

Vanhee is razend en ontgoocheld tegelijkertijd. “Het verlies bedraagt al snel vijfduizend euro. Bovendien verlies ik heel wat tijd. Aangifte doen, langsgaan bij mijn verzekeringsagent, noem maar op. Het was al redelijk na de middag voor ik weer aan de slag kon gaan. Beperkt, dan nog. Want door de diefstal kan ik eigenlijk alleen maar wat snoeien en hagen scheren.”

Vervangmateriaal kopen

Ook schrijnwerker Stefaan Depoortere kreeg bezoek van de daders. Donderdagmorgen stelde hij vast dat er was ingebroken in zijn Peugeot Boxer. Het slot van de achterdeur bleek geforceerd. “Uit onze bestelwagen verdwenen boormachines, een slijpschijf, een cirkelzaag en nog meer”, vertelt Stefaan. “Mijn zoon en ik schatten het verlies op zesduizend euro. We hebben al een flink deel van de dag gespendeerd aan het kopen van vervangmateriaal om weer te kunnen werken.”

Doffe klap

Dezelfde daders probeerden ook een slag te slaan bij een derde aannemer. Maar daar kwamen ze van een kale reis thuis. “Mijn echtgenote schrok rond 2.45 uur wakker van een doffe klap”, vertelt de aannemer, die liever anoniem blijft. “Ze is naar beneden gegaan, maar zag niks verdachts. ’s Ochtends, toen ik wou vertrekken, zag ik dat de achterdeur van mijn bestelwagen een beetje open stond. Ik parkeer mijn voertuig altijd met de achterdeuren tot tegen de dakgoot om inbrekers te dwarsbomen. Het bewijs dat het ook iets uithaalt, is nu geleverd. Jammer dat de camerabeelden van bij de buren niet al te duidelijk zijn. Je ziet twee daders, maar die zijn nauwelijks herkenbaar. Een vluchtwagen is niet te zien.”