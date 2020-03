Dievegges slaan twee dagen na elkaar toe bij Roeselaarse handelszaken: “dit moet stoppen” LSI

06 maart 2020

11u48

Bron: LSI 0 Roeselare Twee winkeldievegges hebben zowel woensdag als donderdag in Roeselare voor duizenden euro’s buit gemaakt in Roeselaarse handelszaken. Gedupeerde uitbaters zetten camerabeelden op Facebook. “In de hoop dat ze herkend en geklist worden én om andere winkeliers alert te maken”, klinkt het bij Julie Defryn van Corylie.

Op de camerabeelden zijn twee dames te zien, een jongeren en een oudere. Opvallend is dat de oudere dame een pruik en een lange zwarte mantel draagt. De mantel is cruciaal bij de diefstallen. “De gestolen kledij heeft ze telkens onder die mantel gestopt”, aldus Julie. “Er is bij mij voor enkele honderden euro kledij weg. Dankzij de post op Facebook zijn andere winkeliers tot de vaststelling gekomen dat ook zij gedupeerd zijn.” Zo ook In den Paternoster in de Ooststraat. Daar verdwenen 2 dekbedovertrekken.

Baby Company langs de Meensesteenweg kreeg de dievegges zelfs twee keer over de vloer, woensdag én donderdag. “Woensdag de twee vrouwen, donderdag waren ze vergezeld van een man”, weet uitbater Steven Deckmyn. “De vrouw met de mantel heeft meer dan 35 stuks kledij van grote merken als Kenzo en Mona Lisa met kapstok aan haar riem onder de mantel gehangen. Op die manier is ze buiten gestapt. Dankzij onze beveiligingscamera’s hebben we al de nummerplaat van hun huurwagen kunnen achterhalen. Hopelijk kunnen ze gevat worden want die winkeldiefstallen zijn een echte plaag.”

Sleep Life wat verderop kreeg de man en de twee vrouwen donderdagnamiddag over de vloer. “De ene leidde duidelijk de verkoopster af terwijl de andere haar slag sloeg in de textielhoek”, aldus medewerker Brecht. “In tien minuutjes waren ze weg, met zes overtrekken ter waarde van 3.000 euro mee. Bij ons had de vrouw zwart haar. Dus ofwel droeg ze een andere pruik ofwel geen pruik meer. Uit de camerabeelden blijkt dat we de man ook in januari al over de vloer kregen. Toen verdween een tas van 100 euro.” Ook bij Louis & Louise in de Noordstraat sloegen ze donderdagnamiddag toe.

De politie van de zone Riho is ingelicht en voert een onderzoek. Het gebruik van een huurwagen, vermomming met een pruik en het feit dat ze ook in de streek van Aalst, Zottegem en Sint-Martens-Latem al zijn gesignaleerd, wijst er op dat ze op een vrij professionele manier winkeldiefstallen plegen.