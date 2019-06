Dierenasiel zoekt vrijwilligers CDR

06 juni 2019

10u21 0

Met de zomer die in aantocht is, gaat het Dierenasiel regio Roeselare op zoek naar vrijwilligers. Voor velen is de zomer een fijne tijd waarin ze op reis gaan, maar jammer genoeg is het ook een periode waarin steeds weer honden worden achtergelaten. Maar soms zijn het ook de honden zelf die eens op pad willen. Als je een weggelopen of achtergelaten hond treft, kan je het dierenasiel of de politie verwittigen. Het dierenasiel is dan ook op zoek naar vrijwilligers die deze lieve beestjes willen gaan oppikken bij een melding. Per interventie wordt een vergoeding voorzien. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het asiel langs de Oude Stadenstraat op 0471/35.95.93, dierenasielroeselare@outlook.com of www.dierenasielroeselare.be.