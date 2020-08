Dierenasiel Regio Roeselare zoekt krabpalen en kattenbakzand CDR

10 augustus 2020

17u08 9

Dierenasiel Regio Roeselare is op zoek naar krabpalen en kattenbakzand. Beide zijn items die snel verslijten of opraken. De krabpalen moeten van het kleine model zijn zodat ze in de kattenverblijven passen. Wie iets wil doneren, kan tijdens de openingsuren langsgaan in het asiel in de Oude Stadenstraat. Je moet met mondmasker wachten aan de picknicktafel en een medewerker komt je op een coronaveilige manier helpen. Het dierenasiel verkoopt ondertussen ook snoepzakjes om wat fondsen te werven. Die kosten drie euro en zijn op dezelfde momenten te koop, ook aan de picknickbank.