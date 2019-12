Dierenasiel Regio Roeselare verhuist eind 2020 naar Beitem: “Ook studenten Vives zullen er les krijgen” Charlotte Degezelle

10 december 2019

07u28 5 Roeselare Dierenasiel Regio Roeselare verruilt eind 2020 hun huidige stek langs de Oude Stadenstraat voor Beitem. Het stadsbestuur kocht hiervoor, tegen de prijs van 570.000 euro, een woning met twee loodsen en een weide langs de Ieperseweg 120 aan. Niet alleen krijgt het asiel op die plek de kans om lichtjes te groeien in capaciteit, hogeschool Vives, die in Roeselare onder meer de opleiding dierenzorg aanbied, zal de nieuwe locatie in de toekomst ook gebruiken als leslocatie.

De vzw Dierenasiel Regio Roeselare werd opgericht in 2017 en bestaat uit een samenwerking van Buurt & Co, Vives en de stad Roeselare. Jaarlijks worden bijna 600 honden en katten opgevangen in het dierenasiel in de Oude Stadenstraat. Maar er wordt al enige tijd gezocht naar een nieuwe locatie. De huidige infrastructuur is verouderd, te klein, voldoet niet meer aan de normen rond dierenopvang en ligt bovendien zonevreemd. “Het bleek allesbehalve evident om een geschikte locatie te vinden voor het asiel”, vertelt schepen Marc Vanwalleghem (CD&V). “We hebben echt maanden uitgekeken naar de best mogelijke stek en heel veel panden bezocht. Er is allesbehalve over één nacht ijs gegaan, maar nu hebben we uiteindelijk toch een nieuw onderkomen gevonden.”

Het stadsbestuur kocht in Beitem de woning met twee loodsen en een weide langs de Ieperseweg 120 aan. “De site ligt dicht bij Inagro, is vlot bereikbaar en er is weinig bebouwing in het omliggende. Er was bijzonder veel interesse voor dat lot, maar ons bod van 570.000 euro is uiteindelijk aanvaard”, weet de schepen. “Inzake de werking van het nieuwe asiel zullen de steden en gemeenten van Midwest een financiële bijdrage leveren.

Op vandaag heeft het asiel in de Oude Stadenstraat een vergunde capaciteit van 50 honden en 80 katten. “Bij de opstart in de nieuwe stek houden we die aantallen aan maar er is de mogelijkheid om lichtjes uit te breiden. Bovendien is er ook de mogelijkheid om grotere dieren te houden en het is de bedoeling dat er in samenwerking met Vives ook studenten les zullen krijgen in het nieuwe asiel.”

De plannen voor het nieuwe asiel werden maandagavond voorgesteld tijdens de commissie ruimte. Gemeenteraadslid Cyriel Ameye (Vlaams Belang) liet verstaan te vrezen dat het nieuwe asiel zonevreemd zal liggen en wijst er op dat de weide een ideale plek is voor een spaarbekken, terwijl Stefaan Van Coillie (CD&V) op zijn beurt benieuwd was wat de stad van plan is met de woning op het terrein. Brecht Vermeulen (N-VA) wou op zijn beurt het totale kostenplaatje weten. Schepen Vanwalleghem liet weten dat het waterbeheersingsverhaal is meegenomen in het dossier en dat de nieuwe locatie in landbouwzone ligt en er zelfs een kinderboerderij mogelijk is. “De woning zullen we gebruiken. De living als leslokaal, vooraan in het pand een bureau voor de dierenarts en misschien zullen we er zelfs een student van Vives huisvesten”, zegt hij. Voor de totale realisatie van het nieuwe dierenasiel is in de meerjarenplanning 800.000 euro voorzien.

De nieuwe locatie voor het dierenasiel is momenteel nog bewoond. “Eind mei kunnen we de site betreden. Dan zullen de nodige aanpassingswerken worden opgestart en het is de bedoeling dat de nieuwe locatie eind 2020 in gebruik wordt genomen. Wat er met het huidige asiel zal gebeuren is nog onduidelijk. De stad is eigenaar van zowel de grond als het gebouw die in recreatiezone liggen”, besluit de schepen.

Meer op www.dierenasielroeselare.be.